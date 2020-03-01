Наказание для ребенка: воспитательница заклеила пятилетнему мальчику скотчем рот
Следственные органы Еврейского автономного округа проводят проверку по факту публикации в СМИ информации о жестоком обращении с ребенком.
Как сообщается, в одном из биробиджанских детсадов воспитательница в качестве наказания пятилетнего мальчика заклеила ему рот скотчем.
Когда родители пришли забирать малыша, он рассказал об издевательстве — разгорелся скандал.
Педагог поспешила уволиться с работы, однако только потерей работы она может не ограничиться, так как делом занялся Следственный комитет, который с «целью установления всех обстоятельств произошедшего» проводит проверку, по итогам которой «будет принято процессуальное решение».