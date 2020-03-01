Наказание для ребенка: воспитательница заклеила пятилетнему мальчику скотчем рот

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Следственные органы Еврейского автономного округа проводят проверку по факту публикации в СМИ информации о жестоком обращении с ребенком.

Фото с сайта ochevidets.ru

Как сообщается, в одном из биробиджанских детсадов воспитательница в качестве наказания пятилетнего мальчика заклеила ему рот скотчем.

Когда родители пришли забирать малыша, он рассказал об издевательстве — разгорелся скандал.

Педагог поспешила уволиться с работы, однако только потерей работы она может не ограничиться, так как делом занялся Следственный комитет, который с «целью установления всех обстоятельств произошедшего» проводит проверку, по итогам которой «будет принято процессуальное решение».
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Тэги: детсад дети Город: Биробиджан

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