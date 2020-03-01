Под Минском пропал молодой мужчина

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В столичном регионе ведется поиск 40-летнего Руслана Шаровара, о судьбе которого несколько дней ничего неизвестно.

Молодой мужчина, проживающий в Минске на улице Байкальская, 33, находился в деревне Б.Стиклево (Минский район), откуда 27 февраля уехал на «Волге» с российскими номерами (А843РМ 116 RUS) в неизвестном направлении и пропал.

Он уже несколько дней не выходит на связь с родными и близкими.

Ранее сообщалось, что в Смолевичском районе прекращены поиски 35-летнего Юрия Хвира. Мужчина найден милицией погибшим.
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Тэги: пропал человек Персона: Руслан Шаровар Город: Минск

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