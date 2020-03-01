Соболенко подарила Лукашенко настоящий праздник

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Победу примы отечественного тенниса Арины Соболенко на турнире WTA в Дохе оценил Александр Лукашенко.

Фото из архива пресс-службы президента

В поздравлении теннисистке, как передает пресс-служба президента, он отметил, что ее успех, который Лукашенко назвал «ярким», был достигнут благодаря «несгибаемого спортивного характера и силы духа».

«Своей красивой игрой ты подарила настоящий праздник всем белорусским болельщикам», — говорится в поздравлении.

Глава государства, который сам играет в теннис и иногда посещает крупные соревнования в Минске (Кубок Дэвиса, Кубок федерации), пожелал Соболенко «новых уверенных побед»: «Мы в тебя верим!»
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Тэги: теннис Персона: Александр Лукашенко Арина Соболенко

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