Лукашенко поблагодарил Назарбаева за поддержку белорусов

Александр Лукашенко считает, что благодаря политике Нурсулстана Назарбаева, белорусы, переехавшие в Казахстан, обрели там вторую родину.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

В своем поздравительном послании первому руководителю суверенного Казахстана по случаю 25-летия со дня образования Ассамблеи народа Казахстана, которую возглавляет Назарбаев.

По мнению Лукашенко, сообщает его пресс-служба, эта организация «прошла уникальный и не имеющий аналогов путь», позволивший «консолидировать потенциал общества в интересах развития государства», а также «трансформировалась в авторитетный институт межнациональных отношений».

Он также отметил, что уважение прав и свобод представителей различных национальностей «эффективно служат установлению согласия в стране, обеспечению стабильности в регионе Евразии».

В ходе своего визита в Казахстан осенью прошлого года Лукашенко встретился с Назарбаевым. В ходебеседы экс-президент согласился, что Беларуси и Казахстану надо наращивать сотрудничество и взаимную торговлю, поскольку «у нас есть что предложить друг другу». Политик отметил, что пространство ЕАЭС должно открывать дорогу, в том числе для развития двустороннего сотрудничества, а не строить препятствия.