Белорусские медики подозревают COVID-19 у отца подруги зараженного иранца

Белорусские медики подозревают коронавирус у отца подруги зараженного иранца.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, отец девушки «находится под подозрением».

«Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат, — отметила она. — В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам».

По ее словам, точные данные по тестам будут известны в понедельник, 2 марта.

Представительница Минздрава подчеркнула, что ни у кого из находящихся под наблюдением в инфекционной больнице Минска контактов студента «никаких клинических проявлений в настоящее время нет». «Температура у его тестя вечером [29 февраля] — 36.2. Жалоб нет», — сказала она.

29 февраля в интернете было опубликовано видео, в котором иранец рассказал о своем состоянии: «Температура у меня 36,8, ее меряют каждый час. Максимальная температура была 37,5. Я сплю, потею, и болезнь просто уходит от меня. Немного кашляю, но у меня же астма. Никто от меня не заразился. Мне дают два раза в день лекарства».

Также он сообщил, что у его девушки, ее матери и двоюродной сестры вируса нет, а вот отец заразился. «Как-то странно. Он был простывший, но непонятно. Точнее не говорят», — сказал иранский студент.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.