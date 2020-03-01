Сергей Бочарников выиграл пасьют и завоевал второе золото ЧЕ по биатлону

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл гонку преследования на проходящем в Раубичах чемпионате Европы.

Это вторая золотая награда нашего соотечественника на континентальном первенстве (ранее он стал чемпионом в суперспринте).

Тройка призеров выглядит так:

Сергей Бочарников (Беларусь) — 35 минут 3.9 секунды; 2 промаха (0+0+0+2); Стурла Холм Легрейд (Норвегия): +6.7; 2 (1+0+0+1); Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия): +23.9; 2 (0+0+1+1).

Остальные белорусы показали следующие результаты:

13. Максим Воробей: +1:40.9; 4 (1+1+1+1);

15. Антон Смольский: +2:09.5; 7 (1+2+2+2);

17. Роман Елётнов: +2:16.9; 3 (0+0+2+1);

40. Виктор Кривко: +4:05.3; 4 (0+4+0+0).

Сегодня также пройдет женский пасьют.