Фотофакт. В Гродно произошло крупное ДТП 01.03.2020 / 13:36 / Происшествия Просмотров: 74 A- A+ Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гродно. Как сообщает newgrodno.by, примерно в восемь часов вечера на проспекте Клецкова областного центра произошло столкновение сразу пяти легковых автомобилей. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ДТП Город: Гродно Другие материалы на эту тему: В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?