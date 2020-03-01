Фотофакт. В Гродно произошло крупное ДТП

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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гродно.

Как сообщает newgrodno.by, примерно в восемь часов вечера на проспекте Клецкова областного центра произошло столкновение сразу пяти легковых автомобилей.
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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