Противники строительства аккумуляторного завода вновь вышли в центр Бреста

Противники строительства аккумуляторного завода 1 марта около полудня в очередной раз собрались на площади Ленина в Бресте. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото из архива Романа Кисляка

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было около 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

В центре внимания пришедших на площадь противников завода был прошедший 27 февраля в Бресте круглый стол «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений».

О том, что обсуждали участники круглого стола, противники завода узнали из СМИ и информации, размешенной на сайте компании 1AK-Group, в которую входит аккумуляторный завод ООО «АйПауэр».

Противники завода на это мероприятие приглашены не были, как и на круглый стол «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека» с участием российских экспертов, который состоялся в Бресте 20 февраля. Мероприятия организованы ООО «АйПауэр» совместно с ОО «Экодом».

Как считает активист Андрей Слиж, «АйПауэр» такими круглыми столами «хочет показать, что работает с общественностью».

Он отметил, что на круглом столе из представителей общественности, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, был только председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократический партии (Грамада) Игорь Масловский.

По словам Слижа, Масловский в ходе круглого стола был единственным, кто предложил «правильное решение» проблемы строительства этого экологически небезопасного предприятия.

Он, в частности, предложил, демонтировать построенное вблизи Бреста здание, выбрать несколько площадок на территории области для аналогичного предприятия, провести местный референдум и лишь затем приступить к строительству аккумуляторного завода с соблюдением всех стандартов безопасности и под контролем общественности.

В свою очередь активист Олег Вялов высказал мнение, что «эти круглые столы — попытка качнуть в свою сторону мнение общественности».

«Думаю, вряд ли «АйПауэр» это удастся. Эти круглые столы ничего не решают, это просто говорильня», — заявил он.

«Такие круглые столы «АйПауэру» надо было проводить в начале 2018 года, когда только начался общественный протест против аккумуляторного завода, — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — Сейчас руководству предприятия лучше было бы ответить на самые острые вопросы активистов по поводу строительства этого завода. «АйПауэр» же уходит от обсуждения неприятных для него тем».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».