Турция заявила о начале военной операции против армии Асада

Турецкие власти объявили о начале военной операции в Сирии против войск президента Башара Асада.

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Операция «Весенний щит» в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, заявил министр обороны Хулуси Акар турецкому агентству Анадолу, пишет DW .

По его словам, Турция не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске: «Наша единственная цель — остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию».

Анкара ожидает, что Россия использует свое влияние на режим в Дамаске для прекращения атак сирийских правительственных войск, указал Акар.

Он также отметил, что в соответствии с правом на самооборону турецкие вооруженные силы будут преследовать только те подразделения сирийской армии в Идлибе, которые нанесли удар по турецким военным.

На более активные действия официальная Анкара пошла после авианалетов, в результате которых погибли турецкие солдаты.

Удар, как утверждает Турция, нанесли военно-воздушные силы «сирийского режима». Главный союзник Сирии Россия заявила, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди «террористов». Турция это отрицает, пишет Би-би-си .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что попросил российского президента Владимира Путина «не мешать ему» в Идлибе и не препятствовать действиям турецких сил против сирийского лидера Башара Асада.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции; там находятся около 3,5 млн беженцев из других регионов Сирии.

Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Москва активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.