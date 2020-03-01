Посланники Зеленского и Путина встретились в Минске

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Минске с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщила пресс-служба офиса.

«Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года», — отмечается в релизе.

Ермак «отметил намерение провести следующий трек обмена в марте». Стороны «заявили о необходимости продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита нормандском формате».

Ермак и Козак — главные переговорщики Киева и Москвы по ситуации на юго-востоке Украины.

26 февраля в Минске прошло очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в этом украинском регионе.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: Россия-Украина переговоры по Украине в Минске Персона: Андрей Ермак Дмитрий Козак Город: Минск

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