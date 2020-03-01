КПЧ ООН зарегистрировал обращение смертника Виктора Павлова

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал обращение приговоренного к смертной казни жителя Витебской области Виктора Павлова.

Обращение осужденного было зарегистрировано 28 февраля за номером 3714/2020, говорится в сообщении на странице «Смертная казнь в Беларуси» в «Фейсбуке».

Документ подготовил белорусский правозащитник из Витебска Павел Левинов в рамках кампании «Правозащитники против смертной казни».

После регистрации Комитет ООН по правам человека обратился к правительству Беларуси с просьбой не приводить приговор в исполнение до рассмотрения обращения Виктора Павлова в высшей международной инстанции по правам человека.

12 ноября Верховный суд оставил в силе смертный приговор Виктору Павлову, который осужден за убийство двух женщин в деревне Присушино Витебского района.