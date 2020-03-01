У прибывшей из Италии витеблянки один из тестов на COVID-19 дал положительный результат

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у витеблянки, прибывшей из Италии, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу COVID-19.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов.

В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия в эти дни проходят во всех регионах республики.

В Минздраве рассказали, что женщина и двое ее коллег были непродолжительное время в Северной Италии. Их вызвали для сдачи тестов и анализов.

«Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», — подчеркнули в Минздраве.

По данным ведомства, на данный момент в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента, состояние которых медики оценивают как удовлетворительное.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.

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