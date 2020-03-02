Теплая воздушная масса из юго-запада Европы окутала Беларусь
В понедельник, второго марта, Беларусь окажется в зоне атмосферных фронтов и теплой воздушной массе, перемещающихся из юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всех стране пройдут дожди.
Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого (порывы не превысят 14 м/с). Температура воздуха в регионах составит:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +6..+8°C;
- Гродно +7..+9°C;
- Могилев +7..+9°C;
- Минск +6..+8°C.