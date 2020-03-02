Теплая воздушная масса из юго-запада Европы окутала Беларусь

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В понедельник, второго марта, Беларусь окажется в зоне атмосферных фронтов и теплой воздушной массе, перемещающихся из юго-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всех стране пройдут дожди.

Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого (порывы не превысят 14 м/с). Температура воздуха в регионах составит:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +7..+9°C;
  • Гомель +6..+8°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +6..+8°C.
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Тэги: погода

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