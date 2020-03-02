Теплая воздушная масса из юго-запада Европы окутала Беларусь

В понедельник, второго марта, Беларусь окажется в зоне атмосферных фронтов и теплой воздушной массе, перемещающихся из юго-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всех стране пройдут дожди.

Ветер южный, юго-восточный умеренный до порывистого (порывы не превысят 14 м/с). Температура воздуха в регионах составит: