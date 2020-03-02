Коронавирус COVID-19 забрал жизни более 3 тыс. человек

Число жертв нового коронавируса COVID-19 продолжает расти. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний момент уже умерло 3042 человека.

Всего заболели 89034 человек, вылечились 45069 пациентов.

Первого марта Минздрав сообщил, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у витеблянки, прибывшей из Италии, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу COVID-19.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.

Читайте также: