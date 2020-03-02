В ЕАЭС хотят избавиться от самоуправства

Проект документа о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года регламентирует работу и защищает от самоуправства.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович 1 марта в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, «стратегия является принципиально новой формой, там прописано очень много мероприятий и механизмов, и они носят прямое действие. Не просто декларируется, что будет так, а записано как. Как, например, осуществляется ветеринарный контроль, как проходит открытие и закрытие предприятий, производящих продукты питания».

Все регламентировано, «чтобы не было самоуправства», подчеркнул Мясникович.

С этой же целью он предложил наделить ЕЭК правом обращаться в суд, «если устанавливаются факты, что та или другая сторона отступает от норм права Евразийского экономического сообщества». Мясникович обратил внимание и на отсутствие евразийского арбитратража.

«Нужна также обратная связь, нужно видеть, как работают эти документы. Что записано, но не выполняется. Бизнес-сообщество должно сказать, что работает и как, а если не работает, то почему нет», — считает председатель коллегии ЕЭК.

По его словам, изначально ожидания от работы ЕЭАС «были, наверное, больше». «Был некий упрек, что механизмы реализации высоких политических договоренностей не в полном объеме реализуются», — сказал Михаил Мясникович.

В частности, отметил он, белорусские предприятия, как и казахстанские, не участвуют в российской программе импортозамещения. «Получается, что создается программа импортзамещения под конкретную только страну. Я считаю, что наш белорусский «Интеграл» имеет полное право присутствовать в этой программе не как чужое, иностранное предприятие», — заявил Мясникович.

Такими же правами, добавил он, можно наделить и российские предприятия на белорусском рынке, предварительно обеспечив добросовестную конкуренцию. «Издержки, относимые на себестоимость, должны быть одинаковыми. Пока этого нет. Что касается энергоносителей цены — разные, тарифы — разные. Мы не требуем исключительных цен, мы говорим: давайте, они будут равные», — пояснил чиновник.

Как раннее сообщал БелаПАН, Мясникович предложил лидерам стран ЕАЭС одномоментно принять решение об отмене всех барьеров и ограничений в рамках союза и «не порождать новые».

Сегодня он уточнил, что подобное решение — это компетенция глав государств, а правительства должны подготовить убедительные расчеты, что это не обрушит экономику государства и не создаст потрясения в рамках отрасли.

Саммит Высшего Евразийского экономического совета состоится в Минске 19 мая. В ближайшее время будет создан оргкомитет по его проведению. В дни саммита пройдет и первый Евразийский экономический форум. Участие в нем примет бизнес-сообщество стран ЕАЭС.

9-10 апреля в Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.