Температурными рекордами отмечена почти треть прошедшей календарной зимы

Из 91 дня прошедшей календарной зимы 29 (или 32%) были с рекордами тепла за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ температурных карт и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В декабре было 11 дней с температурными рекордами, в январе и феврале — по 9. Последние новые максимумы дня зарегистрированы 26 февраля: в Нарочи — 8 градусов выше нуля (было 6,5 в 2008 году) и Мстиславле — 6,9 (5 в 2015-м). До этого рекорды фиксировались 9, 11, 12, 16-19, 21-23 и 25 декабря, 3, 15-17, 20-22, 24 и 25 января, 1, 2, 17-21 и 23 февраля.

Впервые в истории метеонаблюдений в Беларуси не наступила климатическая зима (период, когда среднесуточные температуры более пяти дней подряд держатся ниже нуля градусов). Декабрь стал самым теплым после декабря 2006 года, январь — самым теплым за весь период инструментальных метеонаблюдений. В декабре температура воздуха составила в среднем 1,9 градуса тепла, что выше климатической нормы на 5,2 градуса, в январе — 1,1 градуса тепла (отклонение 5,5 градуса). Итог февраля Белгидромет пока не опубликовал.

Самой холодной зимняя ночь была 8 февраля (11,1 градуса мороза в Езерище; в Минске — минус 7,2).

Последний раз рекорды холода фиксировались в стране в ночь на 31 октября прошлого года.