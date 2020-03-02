Доллар падает на открытии первых торгов марта

Американская валюта сдает свои позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже второго марта.

Так, доллар теряет 0,0049 пункта и торгуется на уровне 2,2342 белорусского рубля.

Российский рубль существенно растет, добавляя сразу 0,0194 пункта — 3,36 белорусского рубля за 100 российских.

Совсем немного добавляет евро. Плюс составлет 0,0001 пункта — 2,4676 белорусского рубля.

Как ранее сообщалось, по итогам двух месяцев Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 6,44%), а средний курс наличного доллара вырос на 6,09% (с 2,1134 до 2,2421 рубля)..

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.