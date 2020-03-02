БНТУ призвал уехавших из Минска студентов вернуться в общежития

Руководство Белорусского национального технического университета (БНТУ) призвало уехавших из Минска студентов вернуться в общежития.

В размещенном на сайте вуза сообщении говорится, что проживание в общежитии и в целом ограничение выездов за пределы Минска, «позволят создать эффективную систему необходимой профилактики, что значительно уменьшит возможные риски для всех».

«Проживание в общежитии позволит централизовано управлять ситуацией, обеспечит ежедневный сбор нужной информации о физическом состоянии студентов и, при необходимости, позволит оперативно принять соответствующие меры реагирования. С этой целью в Минске эффективно функционирует созданная Министерством здравоохранения система мер медицинской помощи для людей с подозрениями на заболевание», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что учебный процесс в университете продолжается по индивидуальным графикам, но для «сохранения качества учебного процесса необходимы отработка всех его элементов, организация соответствующих консультаций, взаимодействие с деканатами и соответствующими кафедрами».

Для студентов установлено учебное время самостоятельной работы и проведения консультаций с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

Также студентов призвали руководствоваться лишь той информацией, которая поступает непосредственно от руководства вуза.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения.

Всех одногруппников студента из Ирана, помещенных на обследование в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под Минском, коронавирус COVID-19 на сегодняшний день не выявлен.

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