«Белшина» полностью возобновила работу всех предприятий

Завод сверхкрупногабаритных шин ОАО «Белшина», который был остановлен 17 февраля, возобновил работу 1 марта, сообщили БелаПАН на предприятии.

Фото с сайта babruysk.by

Как сообщалось, 21 февраля возобновили работу после простоя завод массовых шин и завод крупногабаритных шин.

Таким образом, на сегодня все заводы ОАО «Белшина» возобновили работу.

За время вынужденного простоя рабочим «Белшины» будет выплачено 2/3 оклада.

Остановка заводов, как ранее сообщал начальник отдела идеологической и социальной работы «Белшины» Юрий Андриевский, была вызвана плановым ремонтом технологического оборудования, в том числе вулканизационного и сборочного. В то же время он признал, что в последние годы предприятие испытывает проблемы с оборотными средствами. Увеличилась дебиторская и кредиторская задолженности, не хватает средств для закупки сырья.

«На «Белшине» проблемы были, есть и будут, к сожалению», — сказал Андриевский.

Годовых данных о работе «Белшины» пока нет. Согласно финансовой отчетности за девять месяцев прошлого года, выручка ОАО снизилась на 12% — до 509,87 млн рублей. В январе-сентябре предприятие сработало с чистой прибылью в 841 тыс. рублей против 72,7 млн рублей убытка за аналогичный период 2018 года.

Долгосрочные обязательства «Белшины» на конец сентября прошлого года составляли 212 млн рублей. По сравнению с 2018 годом они снизились на 32,56%. На предприятии занято более 9 тыс. человек.