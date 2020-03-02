Экологические протесты в Бресте признаны лучшей гражданской инициативой года

Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте получили премию имени Светланы Наумовой в номинации «Гражданская инициатива 2019».

Жители Бреста, которые протестуют против строительства в их городе аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», уже два года собираются каждое воскресенье на одной из центральных площадей города, чтобы высказаться против запуска этого предприятия.

В голосовании жюри премии брестские активисты обошли кампанию «Матери 328» (инициатива родственников молодых людей, осужденных по «наркотической» статье Уголовного кодекса) и «Молодежный блок» (неформальное объединение молодых политических активистов).

Организаторы премии сегодня наградили победителей в этой и еще трех номинациях.

Андрей Поротников признан лучшим в номинации «Экспертное сообщество: политология/политтехнологии 2019».

Nexta отмечен как лучший политический блогер, а Артем Шрайбман – как лучший политический журналист. Второе место в номинации «Политическая журналистика» досталось Павлюку Быковскому за материалы на внутриполитические темы на сайте Naviny.by.

Специальными премиями от кампании «Говори правду» отмечены Арсений Сивицкий (за цикл исследований по проблемам белорусско-российской интеграции) и Юрий Вощенчук (за гражданский поступок – он зафиксировал вброс бюллетеней на избирательном участке).

Премия имени Светланы Наумовой вручается гражданской кампанией «Говори правду». Премия основана в 2011 году, после смерти Наумовой – политолога, многолетнего руководителя Департамента политических наук Европейского гуманитарного университета, одного из основателей кампании «Говори правду».

Жюри премии возглавляет Владимир Дунаев. В его состав входят лауреаты премии имени Светланы Наумовой прошлых лет.