Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в национальной и иностранной валюте на уровне В3.

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Прогноз рейтинга остается стабильный, говорится в сообщении агентства, аналитики которого отмечают, что в Беларуси с 2015 года наблюдается заметное улучшение эффективности денежно-кредитной политики.

«Усилия по укреплению денежно-кредитной политики, в том числе продолжающийся переход к режиму таргетирования инфляции и укрепление независимости Нацбанка способствовали снижению инфляции. Кроме того, финансовая стабильность в последние годы поддерживалась решением центрального банка определять системно значимые банки и предъявлять им более высокие требования к капиталу», — отмечают аналитики Moody's.

Взвешенная бюджетно-налоговая политика, считают эксперты, позволила Беларуси в последние годы снизить относительный (по отношению к ВВП) уровень госдолга.

В то же время аналитики Moody’s указывают на ряд негативных моментов, характерных для Беларуси. В частности, рейтинговое агентство обращает внимание, что по мнению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе недавние парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным демократическим стандартам.

Соответственно, ввиду такой ситуации у белорусского общества ограничены возможности влиять на разработку политики, проводимой в Беларуси, считают аналитики Moody’s.

Кроме этого, они обращают внимание на ряд экономических проблем. По мнению экспертов, «активное участие государства в экономике через госпредприятия препятствует росту производительности».

«Недавние меры правительства по снижению перекосов в экономике (в частности, сокращение финансовой поддержки госпредприятиям) будут иметь ограниченные последствия, если не будут сопровождаться более масштабными мерами по повышению эффективности и управления госсектором», — пришли к выводу аналитики Moody’s.

Согласно официальной статистике, около 13% сектора ГП являются убыточными, отмечают они.

«Экономика Беларуси по-прежнему сильно зависит от России, ее крупнейшего торгового партнера и источника почти всего импорта энергоносителей. Постепенное повышение цен на импорт нефти... уменьшает важные субсидии для Беларуси, создает проблему для нефтехимического сектора страны и ее экономической модели», — полагают эксперты.

Согласно прогнозу Moody's, в ближайшие два года экономический рост в Беларуси останется слабым.

«Потенциал роста Беларуси по-прежнему ограничен ввиду неблагоприятной демографической ситуации, учитывая прогнозируемое сокращение населения в трудоспособном возрасте», — прогнозирует рейтинговое агентство.