Ведущий танцор Казанского балета Олег Ивенко откроет в Минске особый балетный класс
4 марта в Большом театре Беларуси ведущий танцор Казанского балета Олег Ивенко исполнит партию Базиля в балете «Дон Кихот», а зрители перед спектаклем смогут бесплатно попробовать продукцию «Инклюзивного баристы», где люди с инвалидностью варят кофе.
Ежегодно с 2014 года под эгидой ЮНЭЙДС (Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу) во всем мире 1 марта отмечается международный День борьбы с дискриминацией. Он не ограничивается сферами ВИЧ-инфекции или охраны здоровья и позволяет обратить внимание на проблемы, связанные с дискриминацией по полу, расе, возрасту, наличию инвалидности и т.д.
В рамках партнерства с Большим театром Беларуси и Фондом Рудольфа Нуреева при поддержке и активном участии «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» в Минске 3 марта впервые откроется балетный класс, где люди с инвалидностью смогут заниматься балетом.
Частная школа балета Ballet Studio готова не только разрабатывать специальные уроки для людей с инвалидностью, но и делать это бесплатно. В открытии класса примут участия постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкии и посол Фонда Рудольфа Нуреева премьер Казанского балета Олег Ивенко.
4 марта в рамках сотрудничества с Большим театром состоится балет «Дон Кихот», где Олег Ивенко исполнит партию Базиля. Перед спектаклем зрители увидят специальный видеоролик, смогут бесплатно попробовать продукцию «Инклюзивного баристы», где люди с инвалидностью варят кофе, а также внести в свой вклад в благотворительный фонд в поддержку людей с ВИЧ, размещенного на платформе