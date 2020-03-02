Ведущий танцор Казанского балета Олег Ивенко откроет в Минске особый балетный класс

4 марта в Большом театре Беларуси ведущий танцор Казанского балета Олег Ивенко исполнит партию Базиля в балете «Дон Кихот», а зрители перед спектаклем смогут бесплатно попробовать продукцию «Инклюзивного баристы», где люди с инвалидностью варят кофе.

Олег Ивенко. Фото bashopera.ru

Ежегодно с 2014 года под эгидой ЮНЭЙДС (Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу) во всем мире 1 марта отмечается международный День борьбы с дискриминацией. Он не ограничивается сферами ВИЧ-инфекции или охраны здоровья и позволяет обратить внимание на проблемы, связанные с дискриминацией по полу, расе, возрасту, наличию инвалидности и т.д.

В рамках партнерства с Большим театром Беларуси и Фондом Рудольфа Нуреева при поддержке и активном участии «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» в Минске 3 марта впервые откроется балетный класс, где люди с инвалидностью смогут заниматься балетом.

Частная школа балета Ballet Studio готова не только разрабатывать специальные уроки для людей с инвалидностью, но и делать это бесплатно. В открытии класса примут участия постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкии и посол Фонда Рудольфа Нуреева премьер Казанского балета Олег Ивенко.