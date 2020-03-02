ГАИ приготовила «сюрпризы» автомобилистам

Любителям быстрой езды следует быть предельно внимательными, так как на дороги возвращаются мобильные датчики контроля скорости.

Так, сообщили в ГАИ, в Брестской области с 4 по 17 марта с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 будут работать радары в Бресте на улицах: Варшавское шоссе, Пионерская и проспекте Машерова, а также в Барановичах на улице Тельмана.

Как отметили в ГАИ Гродненской области, в областном центре на улице Славинского устройство контроля будет работать по 5 марта.

Радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.