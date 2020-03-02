В Москве фургон сбил экс-командующего Белорусским военным округом — генерал умер в больнице
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Вслед за смертью бывшего министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова умер его зам — генерал армии Владимир Шуралев.
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Генерал был доставлен в госпиталь, где за его жизнь боролись медики. Однако спасти бывшего замминистра обороны СССР не удалось — сегодня он скончался.
Отметим, что за время служба в Вооруженных силах СССР Шуралев занимал разные значимые командные должности, одной из которых была — командующий войсками Белорусского военного округа (февраль 1985-го — январь 1989-го).