В Москве фургон сбил экс-командующего Белорусским военным округом — генерал умер в больнице

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Вслед за смертью бывшего министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова умер его зам — генерал армии Владимир Шуралев.

Фото с сайта mil.ru

Как сообщает РЕН ТВ, пенсионер попал под колеса «Форда-Транзит» в воскресенье, первого марта. ДТП произошло, когда фургон сдавал назад по дворовой территории.

Генерал был доставлен в госпиталь, где за его жизнь боролись медики. Однако спасти бывшего замминистра обороны СССР не удалось — сегодня он скончался.

Отметим, что за время служба в Вооруженных силах СССР Шуралев занимал разные значимые командные должности, одной из которых была — командующий войсками Белорусского военного округа (февраль 1985-го — январь 1989-го).
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Тэги: ДТП Персона: Владимир Шуралев Город: Москва

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