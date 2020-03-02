Во вторник в Беларуси будет до +15°С, в среду — еще теплее

/ Общество
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В ближайшие дни в Беларуси будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики.

Фото pixabay.com

Так, во вторник на погоду ночью будут влиять атмосферные фронты, поступающие с юго-запада Европы, днем — теплая воздушная масса средиземноморского происхождения.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов пройдут дожди (днем по северу — небольшие кратковременные дожди).

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -1..+5°С;
  • максимальная днем от +5°С (по северу) до +15°С (по югу).

В среду скажется влияние очень теплых воздушных масс, поступающих с Балкан.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западу пройдут дожди.

По юго-востоку местами туман. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный.

Температура воздуха:

  • ночью +3..+8°С;
  • днем +6..+13°С (по юго-востоку +14..+16°С).
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Тэги: погода прогноз погоды

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