Во вторник в Беларуси будет до +15°С, в среду — еще теплее

В ближайшие дни в Беларуси будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики.

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Так, во вторник на погоду ночью будут влиять атмосферные фронты, поступающие с юго-запада Европы, днем — теплая воздушная масса средиземноморского происхождения.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов пройдут дожди (днем по северу — небольшие кратковременные дожди).

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного.

Температура воздуха:

минимальная ночью -1..+5°С;

максимальная днем от +5°С (по северу) до +15°С (по югу).

В среду скажется влияние очень теплых воздушных масс, поступающих с Балкан.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западу пройдут дожди.

По юго-востоку местами туман. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный.

Температура воздуха: