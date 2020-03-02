Во вторник в Беларуси будет до +15°С, в среду — еще теплее
В ближайшие дни в Беларуси будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики.
Так, во вторник на погоду ночью будут влиять атмосферные фронты, поступающие с юго-запада Европы, днем — теплая воздушная масса средиземноморского происхождения.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов пройдут дожди (днем по северу — небольшие кратковременные дожди).
Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного.
Температура воздуха:
- минимальная ночью -1..+5°С;
- максимальная днем от +5°С (по северу) до +15°С (по югу).
В среду скажется влияние очень теплых воздушных масс, поступающих с Балкан.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западу пройдут дожди.
По юго-востоку местами туман. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный.
Температура воздуха:
- ночью +3..+8°С;
- днем +6..+13°С (по юго-востоку +14..+16°С).