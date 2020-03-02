Первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси будет отправлен на этой неделе

Первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси отгрузят из турецкого порта Джейхан 5-6 марта, сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

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Второй танкер будет отгружен примерно 20 марта из грузинского порта Супса, добавил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его словам, общий объем поставки составит 160 тыс. тонн. Нефть доставят до порта в Одессе, а потом по нефтепроводам — до Мозырского НПЗ.

Кроме того, отметил Тищенко, в марте ожидаются два танкера со 160 тыс. тонн российской нефти без премии в порте Клайпеды: «В первой декаде придет первый танкер, чуть попозже — второй».

Из порта по железной дороге нефть доставят до новополоцкого завода «Нафтан».

Помимо этого российскую нефть без премии в Беларусь в марте будет поставлять группа компаний «Сафмар» и пять новых поставщиков. В частности, «Сафмар» поставит 300 тыс. тонн, «УДС нефть» — 50 тыс. тонн. Остальные компании и объемы поставок не уточняются.

На НПЗ также поступит нефть собственной добычи. Раньше Беларусь отправляла собственную нефть на экспорт.

«В итоге мы набираем общий объем в 1 млн тонн», — сказал пресс-секретарь «Белнефтехима».

Он также сообщил, что в январе и феврале на заводы было поставлено по 900 тыс. тонн нефти. С начала года они работают на минимальной загрузке и в первую очередь обеспечивают потребности в топливе на внутреннем рынке.

Белорусские НПЗ до сих пор не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками, среди которых «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стороны не могут договориться насчет премии к цене на нефть.