Спектакль «Шабаны» Купаловского театра покажут в прямом эфире на VOKA

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Спектакль «Шабаны» Национального академического театра имени Янки Купалы 5 марта в 19:00 покажут в прямом эфире на VOKA. Трансляция состоится в рамках специального проекта видеосервиса к 100-му сезону старейшего театра страны.

«Шабаны» — спектакль по одноименному роману белорусского писателя Альгерда Бахаревича. Инсценировку произведения для постановки в театре сделала режиссер Елена Ганум, для которой это была первая собственная работа в Купаловском.

Получилась история про молодого писателя, который долгое время прожил в Германии и вернулся на родину, молодую женщину Софию, у которой внезапно пропал муж, а также про минский микрорайон Шабаны и эмиграцию.

Главные роли исполняют Александр Павлов (Писатель), Кристина Дробыш (София) и Павел Остроух (Данила, младший брат пропавшего мужа). Также в спектакле задействованы Павел Павлють, Екатерина Яворская, Дмитрий Тумас, Наталья Кочеткова, Николай Кучиц, Иван Кушнерук, Виктория Чавлытко, Андрей Дробыш.

«Шабаны» — уже седьмой из онлайн-показов, которые начались на VOKA в сентябре 2019 года. За это время благодаря специальному проекту А1 и Купаловского театра состоялись трансляции нескольких знаковых постановок: «Радзіва “Прудок”», «Дзве душы», «Зямля Эльзы», «Людзі на балоце», «Вечар» и «Каханне як мілітарызм».

Прямой эфир 5 марта будет доступен с любого устройства и в сети любого оператора по всей Беларуси после авторизации в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру телефона.
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Тэги: Купаловский театр VOKA Персона: Александр Павлов Кристина Дробыш Павел Остроух Павел Павлють Екатерина Яворская Дмитрий Тумас Наталья Кочеткова Николай Кучиц Иван Кушнерук Виктория Чавлытко Андрей Дробыш Елена Ганум Альгерд Бахаревич

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