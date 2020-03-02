В Минске запускают новую маршрутку «Озерцо — РНПЦ онкологии» — 33 километра в одну сторону

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В апреле в Минске начинает работать новый экспрессный маршрут № 1111, которые соединит агрогородок Озерцо (километр от МКАД в юго-западном направлении) и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.

Это будет один из самых протяженных экспресс-маршрутов столицы — 33 км в одну сторону и 34 км в другую.

На линии будет задействовано шесть микроавтобусов, интервал составит примерно 25–27 минут, сообщает агентство «Минск-Новости».
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Тэги: маршрутка Город: Минск

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