Гендиректора «Барановичигазстрой» приговорили к трем годам колонии

Вячеслав Романовский обвинялся в передаче взятки, замначальник отдела капстроительства «Брестоблгаза» Анатолий Дашкевич — в получении.

Романовского признали виновным в передаче взятки и причинении имущественного ущерба в крупном размере. Брестский суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима, передает TUT.by .

Замначальника отдела капстроительства и инвестиций УП «Брестоблгаз» Анатолий Дашкевич получил 4 года лишения свободы за злоупотребление властью и получение взятки. Наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Ему также запретили на 5 лет занимать должности в государственных организациях, связанные с выполнением юридически значимых действий.

По версии обвинения, Романовский передал Дашкевичу iPhone и пакеты с продуктами на общую сумму 1951 рубль 40 копеек. Обвиняемые с такой позицией не согласились и настаивали, что один другому передавал товары не с корыстной целью, а по дружбе.

Еще один эпизод в деле гендиректора ОАО «Барановичигазстрой» касается ганцевичского ОАО «Завод Модуль», которое занимается производством труб. «Барановичигазстрой» через третью фирму заключило с предприятием договор о поставке сырья. При этом ганцевичский завод средства по договору перечислил, а сырье не получил.