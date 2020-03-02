Студентов ЕГУ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Со 2 по 14 марта очных занятий в учебном корпусе университета не будет.

Об этом сообщили на сайте белорусского вуза в Вильнюсе.

Единственный случай заражения коронавирусом в Литве зафиксировали 28 февраля у женщины, которая вернулась из Вероны. Она находится на карантине в Республиканской больнице Шяуляй.

Напомним, в Белорусском национальном техническом университете, где у студента подтвердилось заражение коронавирусом, до 15 марта отменены все занятия. Каждый студент получил от преподавателя индивидуальное задание.