Ветераны Приднестровья штурмуют здание Кабмина Молдовы
Протестующие требуют отставки правительства и президента Додона, назвав предательством пророссийскую линию политики властей.
Несколько тысяч протестующих окружили вход в здание правительства и разбили стеклянные двери. По данным
Митингующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.
Сегодня, 2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье.