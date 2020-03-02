Ветераны Приднестровья штурмуют здание Кабмина Молдовы

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Протестующие требуют отставки правительства и президента Додона, назвав предательством пророссийскую линию политики властей.

Фото: newsmaker.md

Несколько тысяч протестующих окружили вход в здание правительства и разбили стеклянные двери. По данным NewsMaker, они недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента, а также последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

Митингующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.

Сегодня, 2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье.

 
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Тэги: Молдова Приднестровье Кабмин Город: Кишинев

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