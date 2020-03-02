Беларусь и Россия продлили контракт на поставки газа

/ Экономика
Просмотров: 989

Беларусь будет получать газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко хотел 90.


Лукашенко считает справедливой цену в 90 долларов за российский газ для Беларуси

Стороны подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Протокол был подписан министром энергетики России Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Ежегодно Беларусь импортирует из России около 20 млрд куб. м газа.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: импорт газа Беларусь-Россия Персона: Владимир Семашко Александр Новак Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Президентский старт Мясниковича

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Президентский старт Мясниковича

«Дальше тянуть некуда». В нефтяном конфликте Беларуси и России замаячил финал

«Дальше тянуть некуда». В нефтяном конфликте Беларуси и России замаячил финал

О чем договорились Лукашенко и Путин? Спросите у Сечина!

О чем договорились Лукашенко и Путин? Спросите у Сечина!

Лукашенко вырвал у Путина символическую скидку на нефть?

Лукашенко вырвал у Путина символическую скидку на нефть?