Беларусь и Россия продлили контракт на поставки газа

Беларусь будет получать газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко хотел 90.

Стороны подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Протокол был подписан министром энергетики России Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Ежегодно Беларусь импортирует из России около 20 млрд куб. м газа.