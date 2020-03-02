Беларусь рассчитывает на поставку до миллиона тонн азербайджанской нефти

В 2020 году Беларусь рассчитывает на получение до 1 млн тонн азербайджанской нефти, сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам прошедших в Совете министров переговоров с руководством Socar.

Видеозаписи начала переговоров и подход Рыбакова разместила на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

«Коллеги сегодня откликнулись и подтвердили возможность продолжения сотрудничества в текущем году и в последующие годы», — сказал Рыбаков.

«Объемы у нас будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году до миллиона тонн нефти, — заявил глава концерна. — Это будет определяться каждый месяц, исходя из экономических, логистических составляющих и т.д.».

«Мы продолжаем по поручению президента планомерную работу по развитию, диверсификации поставок нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы, поэтому эта работа будет продолжаться из месяца в месяц, из квартала в квартал», — подчеркнул Рыбаков.

Он не исключил, что в нынешнем году начнется поставка нефти из Польши по нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме. «Эта работа также ведется. Это является одним из логистических направлений, которые отрабатываются с польскими коллегами, и будем информировать по мере, так сказать, уже конкретных шагов и конкретных поставок дополнительно», — сказал руководитель концерна.

По словам Рыбакова, в соответствии с поручением Александра Лукашенко нефть должна поставляться из трех источников по трем направлениям.

Глава правительства подчеркнул: «Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня». «Республика Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием украинского нефтепровода Одесса—Броды—Мозырь», — сказал Румас.