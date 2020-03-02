Часть терапевтического корпуса 6-й клиники отдали под пациентов с подозрением на коронавирус

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Об этом сообщила на прессе конференции начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан.


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«Мы отдали под таких пациентов несколько палат, а не весь корпус, — сказала Богдан. — Если понадобится, найдем еще места. Переведем пациентов, которые здесь на плановом лечении, в другие отделения», передает агентство «Минск-Новости».

Кроме того, граждан с подозрением на коронавирус госпитализируют в столичную инфекционную больницу и Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус 6-я больница Персона: Елена Богдан

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