Часть терапевтического корпуса 6-й клиники отдали под пациентов с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила на прессе конференции начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан.

«Мы отдали под таких пациентов несколько палат, а не весь корпус, — сказала Богдан. — Если понадобится, найдем еще места. Переведем пациентов, которые здесь на плановом лечении, в другие отделения», передает агентство «Минск-Новости» .

Кроме того, граждан с подозрением на коронавирус госпитализируют в столичную инфекционную больницу и Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны.