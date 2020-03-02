Средняя зарплата на руки в Латвии превысила 870 долларов

/ Мир
Просмотров: 184

В 2019 году средняя зарплата на руки составила 793 евро (плюс 6,8% за год), свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.

С учетом инфляции, которая в прошлом году составила 2,8%, реальные зарплаты (после уплаты налогов) выросли только на 3,9%, передает delfi.lv.


Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

На структуру средней заработной платы в Латвии в прошлом году влияли не только рост или снижение окладов работающих, но и другие факторы — открытие и закрытие предприятий, изменение числа сотрудников и их нагрузка.

Фонд заработной платы в 2019 году вырос на 8% или на 724,7 млн евро, а число сотрудников, трудоустроенных на полный рабочий день, увеличилось на 0,7% или на 5,3 тысячи человек.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: средняя зарплата Латвия Город: Рига

Другие материалы на эту тему:

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

По делу об отмывании денег через латвийский банк задержан белорус

По делу об отмывании денег через латвийский банк задержан белорус

Ярослав Романчук: в Беларуси стоит ожидать еще большего снижения зарплат

Ярослав Романчук: в Беларуси стоит ожидать еще большего снижения зарплат

Лукашенко: воровство процветает, обнаглели так, что даже не прячутся

Лукашенко: воровство процветает, обнаглели так, что даже не прячутся