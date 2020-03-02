В Министерстве иностранных дел прошло заседание круглого стола по перспективам достижения Целей устойчивого развития, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МИД РБ

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и бывший вице-спикер верхней палаты парламента Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность.

«За обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене» глава МИД Макей вручил Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство».