Макей вручил Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы

/ Политика
Просмотров: 210

В Министерстве иностранных дел прошло заседание круглого стола по перспективам достижения Целей устойчивого развития, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МИД РБ

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и бывший вице-спикер верхней палаты парламента Марианна Щеткина, ранее занимавшая эту должность.

«За обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене» глава МИД Макей вручил Щеткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МИД нагрудный знак Персона: Марианна Щеткина Владимир Макей Анатолий Исаченко

Другие материалы на эту тему:

Макей заступился за семью и ответил конспирологам, троллям и сплетникам

Макей заступился за семью и ответил конспирологам, троллям и сплетникам

Столетие белорусской дипслужбы отгуляли в Большом театре

Столетие белорусской дипслужбы отгуляли в Большом театре

МИД планирует отзывать послов, проваливших задание по экспорту

МИД планирует отзывать послов, проваливших задание по экспорту

Думать о последствиях. Макей высказался о гомофобном заявлении МВД

Думать о последствиях. Макей высказался о гомофобном заявлении МВД