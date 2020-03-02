Минздрав Беларуси обвиняет российский Первый канал во лжи

Первый канал российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса "первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии".

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что данная информация в отношении Беларуси «является ложью и не имеет ничего общего с действительностью».

В Беларуси, по данным на вечер 2 марта, зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса COVID-19. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

«В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь», - говорится в сообщении Минздрава.