Движение по путепроводу на улице Аэродромной откроют с июля

На территории бывшего аэропорта строят комплекс «Минск Мир», прокладывают транспортные артерии, инженерные сети, новую ветку метрополитена.

«Сейчас активно строится городская магистраль — продление ул. Жуковского до ул. Лейтенанта Кижеватова. Протяженность этого отрезка, проходящего по территории "Минск Мир", почти 2 км. Здесь делают все магистральные инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района. Уже завершают земляные работы и прокладку сетей. Завозится песчаное и щебеночное основание. К концу лета планируем приступить к укладке асфальтобетонного покрытия, где это уже возможно», — рассказал агентству «Минск-Новости» главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж.

Также на пересечении ул. Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку. Аэродромная будет вверху, Жуковского — внизу.

Завершить все намеченное по продлению ул. Жуковского предполагают в декабре 2021 года, но, возможно, весь объект сдадут раньше. А вот реконструкцию участка Жуковского от Воронянского до Аэродромной собираются закончить к июлю.