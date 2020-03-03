Внешнеторговый товарооборот Минска в январе сократился на 16%

Внешнеторговый оборот Минска за первый месяц 2020 года составил 1 млрд 507,9 млн долларов и сократился к уровню января 2019-го на 16% в текущих ценах, следует из данных главного статистического управления Минска.

Экспорт товаров составил 576 млн долларов (-30,5%), импорт — 931,9 млн (-3,5%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь 2020 года составило 355,9 млн долларов. По итогам января 2019 года сальдо также было отрицательным — 137,8 млн долларов, или в 2,5 раза меньше.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь 2020 года составил 785,7 млн долларов, на 9,7% больше, чем за январь 2019 года. Экспорт товаров вырос на 14,2% до 266,6 млн, импорт — на 7,6% до 519,1 млн долларов. В торговле с этими странами отрицательное сальдо составило 252,5 млн долларов (в январе 2019 года — минус 249 млн).

Товарооборот с Россией за первый месяц 2020 года составил 766,7 млн долларов и вырос к уровню января 2019 года на 9,5%. Экспорт товаров составил 255 млн (на 15,2% больше), импорт — 511,7 млн (на 6,8% больше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 256,7 млн долларов (в январе 2018 года — минус 257,6 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь 2020 года составил 279,2 млн долларов, снизившись к уровню января 2019 года на 51,8%. Экспорт товаров составил 123,5 млн долларов (на 69,5% меньше), импорт — 155,7 млн (на 10,7% меньше). Отрицательное сальдо в торговле со странами ЕС составило 32,2 млн долларов (в январе 2019 года — плюс 230,6 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе снизился на 64,2% до 158,7 млн долларов, импорт — на 14% до 378,4 млн. В целом товарооборот снизился на 39,2% до 537,1 млн долларов, а отрицательное сальдо составляло 219,7 млн против положительного в 3 млн долларов в январе 2019 года.