Фотофакт. В Минский зоопарк доставили львов из Ташкента

Животные получены по договору обмена. В Узбекистан отправили енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов.

Львенка зовут Артуром, юную львицу — Никой, им по 1,5 года, уточнили в зоопарке. Подселили их к другой львице, уже солидного возраста, по кличке Киса. Львят она приняла сразу.

Через несколько дней, после того, как молодые хищники привыкли к своему внутреннему жилищу, их выпустили на улицу — в огороженный вольер, где на зверей теперь могут любоваться посетители.