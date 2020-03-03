Фотофакт. В Минский зоопарк доставили львов из Ташкента

/ Общество
Просмотров: 103

Животные получены по договору обмена. В Узбекистан отправили енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов.

Львенка зовут Артуром, юную львицу — Никой, им по 1,5 года, уточнили в зоопарке. Подселили их к другой львице, уже солидного возраста, по кличке Киса. Львят она приняла сразу.

Через несколько дней, после того, как молодые хищники привыкли к своему внутреннему жилищу, их выпустили на улицу — в огороженный вольер, где на зверей теперь могут любоваться посетители.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минский зоопарк Беларусь-Узбекистан львы Город: Ташкент

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко предложил Узбекистану «уголок земли в центре Европы»

Лукашенко предложил Узбекистану «уголок земли в центре Европы»

Лукашенко летит в Ташкент перезагружать отношения с Узбекистаном

Лукашенко летит в Ташкент перезагружать отношения с Узбекистаном

Экс-директор зоопарка и его жена получили срок за продажу редких животных

Экс-директор зоопарка и его жена получили срок за продажу редких животных

Списать как мертвых. Директор зоопарка зарабатывал на редких животных

Списать как мертвых. Директор зоопарка зарабатывал на редких животных