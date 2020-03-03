Лукашенко раскритиковал страны, которые используют природные ресурсы для давления

Президент провел 3 марта совещание по нефтеперерабатывающему комплексу.

«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию — это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик», — отметил президент.