Лукашенко раскритиковал страны, которые используют природные ресурсы для давления

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Президент провел 3 марта совещание по нефтеперерабатывающему комплексу.

«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию — это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик», — отметил президент.
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Тэги: Беларусь-Россия российская нефть природные ресурсы

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