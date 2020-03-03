«Узнать коррупционера можно по отчеству». Газета московской полиции рассказала о склонности к криминалу

Официальная газета управления МВД по Москве «Петровка, 38» опубликовала материал о влиянии имени, месяца рождения и папиллярных узоров на склонность к криминалу.

Психолог Борис Хигир рассказал о методе ловить преступников по паспортным данным, голосу, группе крови, лицу и паппилярных узорах. Его приглашают выступать в районных отделах полиции и в Институте повышения квалификации сотрудников МВД РФ.

Как заверил психолог, узнать полицейского-коррупционера можно по отчеству — оно больше всего влияет на склонность сотрудника МВД к этому преступлению. Чаще всего взятки берут силовики с отчествами Николаевич, Анатольевич и Адамович.

«Если считать этот и прошлый век, то самое криминальное имя — Сергей. По моей статистике, из десяти Сергеев пятеро могут быть преступниками», — рассказал психолог.

По утверждению Хигира, у большинства убийц и педофилов первая группа крови. Кроме того, у педофилов детский тембр голоса, отметил психолог.

Хигир уверен, что «аферисты школьного возраста» родились в мае или летом. «Заметьте, многие большие чиновники, которые погорели на нехороших делах, на аферах, тоже были рождены именно в эти месяцы», — подчеркнул он.

Ответственный секретарь газеты Сергей Осташев заверил, что «публикация интервью не значит, что мы это поддерживаем».