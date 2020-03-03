«Штадлер» остановился между Гомелем и Минском

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Пассажиры сообщают, что поезд стал в районе Бобруйска утром 3 марта и простоял примерно час.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства и сообщила подробности инцидента.

В 8:11 у станции Телуша во время графиковой остановки поезда № 707 произошел сбой программного обеспечения. Неисправность была устранена силами локомотивной бригады и поезд продолжил движение.

В 2019 году было четыре случая, когда «Штадлер» выходил из строя по маршруту Минск — Гомель — Минск. В июне 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа.
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Тэги: Stadler электричка Город: Бобруйск

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