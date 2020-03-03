Ryanair отменяет четверть рейсов в Италию из-за коронавируса

Ирландский лоукостер отменяет рейсы с 17 марта по 8 апреля и предлагает пассажирам вернуть деньги, перебронировать на другие даты или изменить свое путешествие.

«В связи с вирусом Covid19 Ryanair вынужден отменить до 25% всех итальянских рейсов в течение трехнедельного периода с 17 марта по 8 апреля. Все пострадавшие пассажиры были уведомлены по электронной почте и sms, им предоставлена возможность запросить возврат денег, перебронировать или изменить маршрут путешествия», — такое сообщение Ryanair опубликовал сегодня на своем официальном сайте.

Италия на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи — 2036 человек и 52 летальных исхода.