Два школьных класса и группу колледжа в Витебске перевели на удаленку из-за коронавируса

Два класса средней школы № 44 и группа одного из колледжей временно переведены на удаленное обучение, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

«На 14 дней детей оставили дома. Учебный процесс не прерван — они получают задания от учителей и выполняют их дома», — отметила она.

Профилактические меры в школе и колледже приняты местными властями согласно санитарно-эпидемическим требованиям, причина таких действий не называется.

Как сообщалось ранее, третий случай коронавируса COVID-19 был выявлен у жительницы Витебска, которая недавно вернулась из Италии. Сейчас она находится в инфекционной больнице.

В Минске на карантине в городской клинической инфекционной больнице находятся еще два пациента с коронавирусом.