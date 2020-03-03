Фестиваль женского анимационного кино пройдет в минском кинотеатре «Пионер»

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С 6 по 8 марта в минском кинотеатре «Пионер» будут показаны три программы фестиваля Tricky Women/Tricky Realities Festivals («Находчивые женщины/Фестиваль непростых реалий») — единственного фестиваля в мире, который фокусируется исключительно на работе женщин в анимационном кино.

Фестиваль анимационного кино проводится в честь Международного женского дня и при поддержке посольства Австрии в Беларуси. Все из порядка 35 короткометражных фильмов, которые будут показаны на фестивале, придуманы и созданы женщинами. И все эти фильмы сняты в Австрии — креативными женщинами со всего мира.

«На фестивале будут показаны анимационные фильмы, полные инновационных образов, впечатлений, которые выходят за рамки реальности, и сделаны с большой любовью к визуальным деталям», — отмечается в сообщении посольства Австрии.

Все три фестивальных дня анимационные работы со зрителями будет обсуждать живущая в Вене французский режиссер Ребекка Акун.

На фестивале гостям будет предложен кофе с традиционной австрийской выпечкой.
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Тэги: женское кино анимационное кино анимация Персона: Ребекка Акун Город: Минск

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