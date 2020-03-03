В Беларуси создана федерация компьютерного спорта

В Беларуси появилось новое общественное объединение, которое займется развитием киберспорта: 7 февраля зарегистрирована Белорусская федерация компьютерного спорта (РОО «БФКС»).

Белорусская федерация компьютерного спорта — некоммерческая организация, созданная при содействии компании A1 для развития и популяризации компьютерного спорта в Беларуси. Она объединит белорусских энтузиастов компьютерного спорта, профессиональных игроков и другие стороны, заинтересованные в продвижении киберспорта и киберспортивных дисциплин.

«Во всем мире киберспорт уже успел превратиться в полноправную индустрию, которая имеет многотысячную армию поклонников и в которую охотно инвестируют многие крупные компании. Белорусским киберспортсменам тоже есть что показать и о чем заявить, в том числе на международном уровне. Однако для этого им нужна, во-первых, поддержка, а во-вторых, возможность объединиться и совместными усилиями добиваться своих целей. Мы видим в компьютерном спорте определенный потенциал, который, на наш взгляд, может и должен развиваться. Вот почему компания А1 выступила с инициативой создания Белорусской федерации компьютерного спорта», — отметил заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Среди целей федерации — популяризация компьютерного спорта (в том числе в регионах Беларуси), развитие и поддержка профессиональных игроков, тренеров и судей, проведение соревнований и развитие международных контактов.

Одной из главных задач, к решению которой намерена стремиться новая организация, является работа над признанием компьютерного спорта на государственном уровне: киберспортивные дисциплины в перспективе могут получить статус официальных видов спорта.