Mark Formelle выпустил футболки с цитатами классиков русской литературы

В фирменных магазинах бренда Mark Formelle появилась новая коллекция, выпуск которой приурочен ко Всемирному дню писателя.

«Мы не считаем, что классика скучна и устарела. И мода, и литература отражают свое время, свое поколение. Люди используют их для выражения своих чувств, эмоций, настроения. <…> Мода стала лаконичнее и интеллектуальнее. Нам на Mark Formelle захотелось объединить слова великих писателей с образом нового времени, и нам понравился результат, который мы получили», — говорится в сообщении Mark Formelle.

Дизайн литературной коллекции футболок отличается строгостью и минималистичностью. Используемые в коллекции цитаты «были выбраны не случайно».

«Эти смелые и глубокие фразы вдохновляли не одно поколение молодых и прогрессивных», — говорится в сообщении.

Бренд планирует развивать это направление, поэтому в ближайшее время выйдут футболки с цитатами белорусских и зарубежных авторов.