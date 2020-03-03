Российская нефть упала в цене из-за спора с Беларусью и снижения спроса в Европе

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Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Беларусью.

Нефтяной терминал порта Усть-Луга, расположенного в Финском заливе Балтийского моря. Фото: baltic.transneft.ru

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters и ценового агентства Argus, ситуация обострится, если Москва и Минск не договорятся к апрелю, когда российские НПЗ встанут на ремонт.

28 февраля цена Urals упала до 46,6 доллара за баррель — дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года. 

Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Беларусь, считает аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин. Россия традиционно поставляла в Беларусь около 1,5 млн т нефти в месяц, а в этом году планировала увеличить поставки до 2 млн т в месяц. Но с конца прошлого года Москва и Минск не могут договориться о ценах.

В январе—феврале Россия сократила поставки нефти в Беларусь примерно на 1 млн т в месяц относительно 2019 года, это более 10% от месячного объема поставок Urals из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, замечает Городянкин. По его словам, снижение поставок в Беларусь обеспечивает дополнительные ресурсы для переработки на российских НПЗ и экспорта через балтийские порты и Новороссийск.

Дополнительных партий в портах пока немного, но из-за неопределенности в переговорах с Беларусью они появляются с коротким сроком отгрузки, говорит главный редактор по товарным рынкам московского офиса Thomson Reuters Александр Ершов. Компаниям нужно продать нефть как можно быстрее, а это давит на цену, объясняет он.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Представители ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.

Если Россия и Беларусь не договорятся в течение месяца, ситуация с ценами Urals обострится: на апрель—май приходится пик ремонтов российских НПЗ, а значит, нефтяникам будет намного сложнее перераспределить дополнительные объемы нефти, говорит Ершов. По данным агентства «Аналитика товарных рынков», в марте простой первичной переработки на заводах может составить 2,9 млн т нефти, в апреле — уже 3,5 млн т. Это значит, что вместе с сырьем, предназначенным для Беларуси, дополнительное предложение на рынке составит уже больше 50% экспорта Urals через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск.
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Тэги: импорт нефти Россия-Беларусь белорусские НПЗ Персона: Глеб Городянкин Александр Ершов Город: Приморск Усть-Луга. Новороссийск Москва Минск

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