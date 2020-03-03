Белорусские ученые разрабатывают методы раннего выявления злокачественных клеток у человека

Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси разрабатывает методы раннего выявления злокачественных клеток в организме человека, сообщил директор института Андрей Гончаров на пресс-конференции в Минске 3 марта.

Циркулирующие опухолевые клетки - их мало, но они чрезвычайно опасны. Фото: parashistay.ru

Исследователи работают над разработкой диагностики злокачественных клеток двумя методами. Первый из них — выявление циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК). «Это клетки, которые в процессе роста опухоли от нее отрываются, циркулируют с током крови, оседают во внутренних органах и дают рост метастазам. Выявление в крови таких клеток может помочь диагностике рецидивов болезни», — рассказал ученый.

По его словам, уже разработана инструкция, в которой изложен метод определения циркулирующих опухолевых клеток. «Его сейчас можно применять на практике, — отметил Гончаров. — Однако мы идем дальше и выявляем не только ЦОК, но и раковые стволовые клетки. Это одна из разновидностей циркулирующих опухолевых клеток, которая характеризуется более агрессивным потенциалом к росту». В нынешнем году исследование завершится, и на его основе будет разработана инструкция по применению, которая позволит широко внедрить этот метод.

Второй метод заключается в использовании для поиска опухолевых клеток биочипа, продолжил ученый. «Это небольшая пластинка наподобие глюкометра, на которую наносится капля крови. Биочип вставляется в прибор, который считывает результат. Эта технология разрабатывается преимущественно для диагностики гемобластозов — злокачественных заболеваний крови», — сказал Гончаров.

Еще одно направление ведется совместно с Витебским государственным медуниверситетом и касается выявления специфических микро-РНК для диагностики онкозаболеваний. «Как известно, микро-РНК являются достаточно специфическими для ряда заболеваний, таких как рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее. Совсем недавно корпорация Toshiba выпустила портативный прибор, который позволяет диагностировать 13 заболеваний в течение нескольких часов. Что-то подобное мы разрабатываем у себя в Беларуси», — сказал Гончаров.

Кроме диагностических исследований институт занимается разработкой методов клеточной терапии онкозаболеваний, которые основаны на использовании дендритных клеток и цитокин-индуцированных киллерных клеток. По словам директора учреждения, с помощью дендритных клеток на базе Минского городского клинического онкодиспансера лечится рак молочной и поджелудочной железы. Сейчас проходит исследование, направленное на лечение рецидивного рака мочевого пузыря.